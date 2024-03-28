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28 марта, 08:45

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Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей

Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей

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Более 160 тысяч москвичей получили помощь различных медицинских специалистов в рамках программы "Социальная помощь в больницах". Ее запустили в 2022 году.

Как пояснил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, психологическое сопровождение обеспечивается пациентам с онкозаболеваниями и их родственникам. В 2023 году проект расширили – теперь в городе есть отдельная служба онкопсихологов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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