Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей

Более 160 тысяч москвичей получили помощь различных медицинских специалистов в рамках программы "Социальная помощь в больницах". Ее запустили в 2022 году.

Как пояснил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, психологическое сопровождение обеспечивается пациентам с онкозаболеваниями и их родственникам. В 2023 году проект расширили – теперь в городе есть отдельная служба онкопсихологов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.