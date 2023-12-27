Новости часа: Собянин рассказал о городских программах для молодежи по развитию стартапов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программы развития молодежного технологического предпринимательства прошли свыше 17 тысяч человек в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.



В Москве выпустили новогодние карты "Тройка". Об этом рассказали в Дептрансе.

Клад серебряных монет XVIII века, найденных в центре Москвы, передадут в музей. Об этом заявили в департаменте культурного наследия города.