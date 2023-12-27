27 декабря, 15:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал о городских программах для молодежи по развитию стартапов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программы развития молодежного технологического предпринимательства прошли свыше 17 тысяч человек в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В Москве выпустили новогодние карты "Тройка". Об этом рассказали в Дептрансе.
Клад серебряных монет XVIII века, найденных в центре Москвы, передадут в музей. Об этом заявили в департаменте культурного наследия города.