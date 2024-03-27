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Новости

27 марта, 18:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Собянин встретился с новоселами – участниками программы реновации в Кузьминках

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о программе обновления театров

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Почти половина жителей Кузьминок переедут по программе реновации – Собянин

Собянин поздравил поклонников театрального искусства с Всемирным днем театра

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: более полумиллиона детей растут в многодетных семьях

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 287 домов расселят по программе реновации в Кузьминках. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские школьники смогут еще лучше подготовиться к ЕГЭ с новыми онлайн-курсами в МЭШ. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Гололедицу обещают в Москве в ночь на четверг, 28 марта, сообщили в комплексе горхозяйства.

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