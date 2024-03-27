Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 287 домов расселят по программе реновации в Кузьминках. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские школьники смогут еще лучше подготовиться к ЕГЭ с новыми онлайн-курсами в МЭШ. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Гололедицу обещают в Москве в ночь на четверг, 28 марта, сообщили в комплексе горхозяйства.