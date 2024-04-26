Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице близится завершение перехода на новый стандарт, который позволит ускорить оказание экстренной медпомощи в 1,5 раза. Об этом сообщил Сергей Собянин

27 апреля в Москве начнут отключать отопление, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работу почти 700 маршрутов городского транспорта можно оценить с помощью QR-кодов. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.