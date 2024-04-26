Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 16:00

Новости

Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Собянин: на московских ярмарках представлены товары более чем из 40 регионов

Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Собянин: цифровые технологии спасают жизни и повышают качество лечения москвичей

Новости часа: приемное отделение городской больницы № 24 открыли после реконструкции

Собянин объявил о завершении реконструкции приемных отделений шести больниц

Новости часа: приемные отделения шести больниц в Москве открыли после реконструкции

Собянин: завершена реконструкция приемных отделений шести городских больниц

Новости часа: столица компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования

Собянин: искусственный интеллект станет базовой медицинской технологией в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице близится завершение перехода на новый стандарт, который позволит ускорить оказание экстренной медпомощи в 1,5 раза. Об этом сообщил Сергей Собянин

27 апреля в Москве начнут отключать отопление, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работу почти 700 маршрутов городского транспорта можно оценить с помощью QR-кодов. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородтранспортвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика