Новости часа: третий электробусный парк "Салтыковка" открыли в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Третий электробусный парк "Салтыковка" открыли в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Началось строительство тоннеля в рамках реконструкции Голутвинского подводного газопровода. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

В Москве живут около тысячи человек в возрасте более 100 лет. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.