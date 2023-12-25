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Новости

25 декабря, 15:00

Общество

Новости часа: третий электробусный парк "Салтыковка" открыли в столице

Новости часа: третий электробусный парк "Салтыковка" открыли в столице

Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Новости часа: в Бирюлеве Восточном и Отрадном открылись новые городские поликлиники

Собянин сообщил об открытии еще двух поликлиник, построенных по новому стандарту

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

Новости часа: композиции "Времена года" вернули на главные ворота усадьбы "Нескучное"

Собянин: скульптуры "Времена года" вернулись на главные ворота Нескучного

Сергей Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

В Москве установили 5 тыс световых конструкций к Новому году – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Третий электробусный парк "Салтыковка" открыли в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Началось строительство тоннеля в рамках реконструкции Голутвинского подводного газопровода. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

В Москве живут около тысячи человек в возрасте более 100 лет. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

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