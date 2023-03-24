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24 марта, 16:30

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Собянин рассказал о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин рассказал о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

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Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта может быть завершено в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы объяснил, что этот дублер дороги является полностью инвестиционным проектом. Новая шестиполосная вылетная магистраль со съездами, эстакадами и мостами растянется примерно на 20 километров.

Какие районы она объединит и как разгрузит другие трассы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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