Собянин рассказал о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта может быть завершено в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы объяснил, что этот дублер дороги является полностью инвестиционным проектом. Новая шестиполосная вылетная магистраль со съездами, эстакадами и мостами растянется примерно на 20 километров.

Какие районы она объединит и как разгрузит другие трассы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.