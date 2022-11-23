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Экономика

Сергей Собянин и Денис Мантуров запустили производство на автозаводе "Москвич"

Сергей Собянин и Денис Мантуров запустили производство на автозаводе "Москвич"

Собянин и Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на автозаводе "Москвич"

Собянин и Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на автозаводе "Москвич"

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На заводе "Москвич" запустили производство автомобилей. Первой моделью, поставленной на конвейер, стал кроссовер "Москвич 3". В будущем на возрожденном предприятии будут выпускать и другие модели, а также электромобили.

Сергей Собянин и вице-премьер РФ Денис Мантуров поучаствовали в церемонии запуска серийного производства автомобилей "Москвич". Мероприятие прошло на бывшем заводе Renault.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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