Сергей Собянин и Денис Мантуров запустили производство на автозаводе "Москвич"

На заводе "Москвич" запустили производство автомобилей. Первой моделью, поставленной на конвейер, стал кроссовер "Москвич 3". В будущем на возрожденном предприятии будут выпускать и другие модели, а также электромобили.

Сергей Собянин и вице-премьер РФ Денис Мантуров поучаствовали в церемонии запуска серийного производства автомобилей "Москвич". Мероприятие прошло на бывшем заводе Renault.

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