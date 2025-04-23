23 апреля, 07:30Мэр Москвы
Собянин: в честь 80-летия Победы будет запущен уникальный проект для школьников
К 80-летию Победы в Москве запустят летние военно-спортивные лагеря для школьников. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, проект стартует 1 июня. За лето лагеря посетят более 4,5 тысячи учащихся.
Занятия будут проходить на полигоне "Алабино", в парке "Патриот" и в Ногинском спасательном центре МЧС. Ребята освоят базу тактической, инженерной и огневой подготовки, топографию и полевую медицину, научатся управлять беспилотниками и ориентироваться на местности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.