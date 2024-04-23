Новости часа: "Московская техническая школа" откроет еще два направления обучения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В "Московской технической школе" с 1 сентября появятся два новых инженерных курса. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московский коммунальный флот готов к открытию навигации. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Автобусы до городских кладбищ запустят на Вербное Воскресенье, заявили в столичном Дептрансе.