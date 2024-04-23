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Новости

Новости

23 апреля, 13:45

Новости

Новости часа: "Московская техническая школа" откроет еще два направления обучения

Новости часа: "Московская техническая школа" откроет еще два направления обучения

Новости часа: 2,2 тыс человек уже прошли обучение в "Московской технической школе"

"Мой район. Новости": основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Новости часа: стандарт детских центров для лечения заболеваний разрабатывают в Москве

Собянин: "Московская техническая школа" запустила новое направление обучения

Сергей Собянин рассказал о новых стандартах оказания медицинской помощи в Москве

Собянин: в парке "Яуза" будет создано пять тематических маршрутов

Новости часа: на пересечении новых шоссе в ТиНАО будет построена крупная развязка

Новости часа: на пересечении шоссе Филимонковского и Ракитки появится развязка

Новости часа: на пересечении новых шоссе в ТиНАО будет построена крупная развязка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В "Московской технической школе" с 1 сентября появятся два новых инженерных курса. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московский коммунальный флот готов к открытию навигации. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Автобусы до городских кладбищ запустят на Вербное Воскресенье, заявили в столичном Дептрансе.

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