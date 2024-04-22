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22 апреля, 16:45

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Собянин: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Собянин: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

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По сравнению с показателями 2022 года, в Москве в 2023 году на 9% вырос объем несырьевого экспорта в другие страны. В частности, это касается машиностроения, металлообработки, пищевой и химической промышленности, косметики и фармацевтики. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Основными торговыми партнерами столицы стали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, Иран, Бразилия, Индия и Египет. Также существенно нарастили поставки в Кувейт, Бахрейн, Иорданию, ЮАР, Руанду, Бангладеш и Индонезию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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