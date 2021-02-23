Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества. Мэр отметил, что этот праздник является символом мужества, стойкости и патриотизма.

Он пожелал солдатам и офицерам крепкого здоровья, благополучия и мира.

Собянин напомнил, что в этом году мы отмечаем 80-летие битвы за Москву, и выразил безмерную благодарность ветеранам. По словам мэра, они задали высокую планку следующим поколениям защитников Родины, а военные профессии сегодня – одни из самых почетных в России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.