21 ноября, 20:00Транспорт
Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров
Ровно четыре года Московские центральные диаметры перевозят пассажиров. За это время жители столицы совершили на МЦД 725 миллионов поездок.
Как напомнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, первые две линии наземного метро были открыты в ноябре 2019 года. С запуском диаметров у горожан появились еще 74 станции и новые прямые маршруты. При этом пересесть на МЦК, метро и другие диаметры можно бесплатно. Так, МЦД позволили разгрузить метро и столичные магистрали.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.