Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 20:00

Транспорт

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин: москвич победил на Открытой международной астрономической олимпиаде

Новости часа: москвич победил на Открытой международной астрономической олимпиаде

Новости часа: новостройку на 110 квартир сдали в Нагатинском Затоне по программе реновации

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Новости часа: 13 тыс человек живут в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне

Новая трасса в ТиНАО свяжет 6 автомагистралей и разгрузит МКАД

Собянин: все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года

Ровно четыре года Московские центральные диаметры перевозят пассажиров. За это время жители столицы совершили на МЦД 725 миллионов поездок.

Как напомнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, первые две линии наземного метро были открыты в ноябре 2019 года. С запуском диаметров у горожан появились еще 74 станции и новые прямые маршруты. При этом пересесть на МЦК, метро и другие диаметры можно бесплатно. Так, МЦД позволили разгрузить метро и столичные магистрали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоЕкатерина ФоменкоНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика