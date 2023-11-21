Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Ровно четыре года Московские центральные диаметры перевозят пассажиров. За это время жители столицы совершили на МЦД 725 миллионов поездок.

Как напомнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, первые две линии наземного метро были открыты в ноябре 2019 года. С запуском диаметров у горожан появились еще 74 станции и новые прямые маршруты. При этом пересесть на МЦК, метро и другие диаметры можно бесплатно. Так, МЦД позволили разгрузить метро и столичные магистрали.

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