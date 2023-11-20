Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 13:45

Город

Новости часа: протяженность трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составит 22,5 км

Новости часа: протяженность трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составит 22,5 км

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома, в котором жил Станиславский

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

Собянин рассказал о реставрации уникального дома, в котором жил Станиславский

Новости часа: Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Сергей Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Новости часа: 26 тыс человек приняли участие в программе по выбору вида спорта для детей

Новости часа: Почти 7 500 человек получили жилье по программе реновации в СЗАО Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Протяженность трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составит 22,5 километра. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Юго-восток и север Москвы стали лидерами по числу снесенных по программе реновации домов. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Пять новых аттракционов откроют в парке "Остров Мечты" в Москве в декабре. Там появится цепочная карусель, высота которой составит 32 метра.

Читайте также
мэр МосквытранспортгороддорогиреновациявидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика