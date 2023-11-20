Новости часа: протяженность трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составит 22,5 км

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Протяженность трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составит 22,5 километра. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Юго-восток и север Москвы стали лидерами по числу снесенных по программе реновации домов. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Пять новых аттракционов откроют в парке "Остров Мечты" в Москве в декабре. Там появится цепочная карусель, высота которой составит 32 метра.