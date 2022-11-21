Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:30

Общество

Новости часа: Собянин открыл станцию Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции

Новости часа: Собянин открыл станцию Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции

Собянин открыл станцию Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции

Собянин открыл станцию Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции

В Москве нет дефицита кадров из-за частичной мобилизации – Собянин

Собянин назвал восстановление новых регионов РФ важнейшей задачей для всей страны

В Москве завершилась реставрация храма на Успенском Вражке

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Собянин сообщил о завершении благоустройства Волоколамского шоссе

Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства

В Москве наблюдается профицит рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После реконструкции открыт пригородный вокзал Мещерская Киевского направления МЖД. На месте устаревшей станции появился современный пригородный вокзал. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Минтранс Подмосковья призвал водителей отказаться от поездок на машине из-за возможности ледяного дождя и гололедицы. Об этом стало известно 21 ноября.

Нефтегазовый концерт Shell до конца 2022 года существенно сократит офис в России. Об этом сообщили в СМИ.

Читайте также
мэр МосквытранспортМЦДобществопогодабизнесэкономикавидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика