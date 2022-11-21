Новости часа: Собянин открыл станцию Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После реконструкции открыт пригородный вокзал Мещерская Киевского направления МЖД. На месте устаревшей станции появился современный пригородный вокзал. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Минтранс Подмосковья призвал водителей отказаться от поездок на машине из-за возможности ледяного дождя и гололедицы. Об этом стало известно 21 ноября.

Нефтегазовый концерт Shell до конца 2022 года существенно сократит офис в России. Об этом сообщили в СМИ.