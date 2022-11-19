16:30Мэр Москвы
Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства – Собянин
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства. Об этом сообщил Сергей Собянин в беседе с РИА Новости.
Как сообщил мэр, в столице были учреждены мощные системные городские организации, которые имеют необходимые средства для ведения деятельности. По его словам, работающая в настоящее время система достаточно отличается о той, которая была в столице 5–7 лет назад.
"Эти изменения, к которым мы, конечно, привыкаем, но они дорогого стоили, это сложная большая организационная работа, и вместо сотен мелких разрозненных, простите за такой сленг, полудохлых организаций появились мощные системные коммунальные предприятия города", – сообщил Собянин.
До этого мэр столицы назвал Москву сильным городом, способным справиться со всеми испытаниями. По словам Собянина, экономика, малый бизнес и столичное образования достаточно развитые отрасли, способные пережить трудности.
Как сообщил мэр, санкционная политика, ведущаяся в отношении Москвы, гораздо сильнее ударила по ее инициаторам. Российская столица, по словам Собянина, всегда выходила из кризисов победительницей.
Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства
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