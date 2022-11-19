Собянин назвал Москву мощным городом, способным пережить все испытания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва имеет большой запас прочности и способна преодолеть все испытания, с которыми сегодня сталкивается. Об этом в интервью РИА Новости заявил Сергей Собянин.

"Это мощный город, мощная экономика, диверсифицированная экономика с хорошим мощным развитым малым бизнесом и, конечно, с москвичами высокопрофессиональными, с хорошим образованием, работящими", – сказал мэр.

Он напомнил, что за свою историю российская столица пережила множество кризисов и всегда выходила из них победительницей. Это касается и санкционной войны, которая, по словам градоначальника, больше ударила по ее инициаторам.

Ранее Собянин сообщил, что экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавируса и кризисов. По его словам, сложности по-прежнему есть, однако критического обрушения не произошло.



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