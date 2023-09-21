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Новости

21 сентября, 15:30

Происшествия

Новости часа: Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

Новости часа: Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Новости часа: Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Новости часа: Собянин поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров

Собянин поставил задачу по развитию научно-инновационных кластеров в Москве

Собянин распорядился увеличить масштабы благоустройства по программе "Мой район"

Новости часа: Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды

Собянин: завершили основные работы по комплексному благоустройству дворов

Новости часа: Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

Собянин поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве закончили комплексное благоустройство дворов, рассказал Сергей Собянин. Всего в 2023 году благоустроили более 1,6 тысячи дворов.

Ряд маршрутов городского транспорта улучшили к открытию новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщили в Дептрансе столицы.

Площадь пожара в недостроенном здании на Симферопольском шоссе в столице выросла до 500 "квадратов". Об этом рассказали в МЧС.

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