Новости часа: Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве закончили комплексное благоустройство дворов, рассказал Сергей Собянин. Всего в 2023 году благоустроили более 1,6 тысячи дворов.

Ряд маршрутов городского транспорта улучшили к открытию новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщили в Дептрансе столицы.

Площадь пожара в недостроенном здании на Симферопольском шоссе в столице выросла до 500 "квадратов". Об этом рассказали в МЧС.