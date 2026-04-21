21 апреля, 10:45Мэр Москвы
Мэр Москвы рассказал о строительстве школы будущего в Мещанском районе
На Большой Переяславской улице в Мещанском районе столицы начинают строительство школы будущего. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.
Проект разработан с учетом исторической застройки и концепции "города в миниатюре". Пятиэтажное здание рассчитано на 1 100 учеников. В школе появятся медиатеки, трансформируемые спортзалы и просторный атриум для лекций и мероприятий.
