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Новости

20 ноября, 22:45

Город

Новости часа: автотрассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят до 2026 года

Новости часа: автотрассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят до 2026 года

Новости часа: столичный Дептранс предупредил о мошенниках – лжесотрудниках метро

Собянин: новый многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы

Новости часа: москвичи смогут оформить льготу по оплате ЖКУ и связи только онлайн

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что строительство автотрассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году.

Парки Подмосковья к 1 декабря подготовят к зимнему сезону. Об этом заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Росгидрометцентре сообщили, что январская погода сохранится в Москве до четверга.

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