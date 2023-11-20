Новости часа: автотрассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят до 2026 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что строительство автотрассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году.

Парки Подмосковья к 1 декабря подготовят к зимнему сезону. Об этом заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Росгидрометцентре сообщили, что январская погода сохранится в Москве до четверга.