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Новости

Новости

20 марта, 13:00

Новости

Новости часа: в "Активном гражданине" выберут лучшие турмаршруты по Москве – Собянин

Новости часа: в "Активном гражданине" выберут лучшие турмаршруты по Москве – Собянин

Новости часа: Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Мэр Москвы назвал главные направления развития образования в этом году

Собянин рассказал, как принять участие в земельно-имущественных торгах Москвы

Собянин утвердил приоритетные планы развития московского образования на 2024 год

Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

Новости часа: более 4 млн "квадратов" жилья будет построено в столице по проектам КРТ

Новости часа: почти 20 тыс человек посетили рыбный рынок "Москва – на волне" в Масленицу

Москвичам рассказали о главных новостях 19 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все москвичи могут предложить на конкурс авторские туристические маршруты по городу. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Московские спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Почти 75 тысяч квартир построили в Москве по программе реновации. Об этом заявили в Стройкомплексе города.

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