20 марта, 13:00Новости
Новости часа: в "Активном гражданине" выберут лучшие турмаршруты по Москве – Собянин
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все москвичи могут предложить на конкурс авторские туристические маршруты по городу. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Московские спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Почти 75 тысяч квартир построили в Москве по программе реновации. Об этом заявили в Стройкомплексе города.