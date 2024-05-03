Кулинарные батлы пройдут на рыбном рынке "Москва – на волне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кулинарные батлы для детей в рамках фестиваля "Пасхальный дар" пройдут 5 мая на рыбном рынке "Москва – на волне", пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Первое состязание начнется в 15 часов на сцене – кулинары будут готовить судака в яично-грибном соусе и суфле из судака. Во втором раунде в 16 часов повара приготовят зубатку в сливочном соусе и треску под пряным соусом с овощами.

"Традиционно во время каждого батла ведущие проводят тематическую кулинарную викторину. В этот раз вопросы будут посвящены Пасхе. Для победителей предусмотрены подарки", – добавили в пресс-службе



По их данным, на сцене также пройдет кукольный спектакль "Вкусная сказка". Юные зрители не только увидят известную сказку про Колобка, но и смогут сами сочинить литературное произведение, а также помогут сказочному герою.

Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" проходит в Москве с 28 апреля по 5 мая. Всего в столице подготовили 28 праздничных площадок.

Ранее сообщалось, что рыбный рынок "Москва – на волне" открыли в ноябре 2023 года. С того времени его посетили уже свыше полумиллиона человек.

