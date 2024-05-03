Более 20% опрошенных россиян считают майские праздники слишком длинными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

21% опрошенных россиян считают майские праздники слишком длинными. Такой вывод следует из данных опроса одной из страховых фирм, с которыми ознакомилась "Газета.ру".

Больше половины из тех, кто озвучил такое мнение, заявили о готовности отдыхать всего 3–4 дня с учетом субботы и воскресенья. В целом 39% респондентов заявили, что им не нравится продолжительность длинных выходных – 18% из них хотели бы их увеличить.

За сокращение выходных выступили 27% опрошенных женщин и 15% мужчин. При этом доля тех, кто выступил за снижение числа выходных дней, среди людей 25–34 лет составляет 27%, среди 35–44 лет – 20%, среди старше 55 лет –16%, а среди 18–24 лет – 13%.

Кроме того, 28% респондентов увидели риски для своего здоровья, связанные с майскими праздниками. По их мнению, это может вызвать переедание и чрезмерное потребление алкоголя.

"Мужчины опасаются предстоящих праздников в этой связи сильнее женщин – на риски для здоровья указала каждая четвертая опрошенная женщина и каждый третий респондент-мужчина", – добавили аналитики.

При этом сильнее всего этого опасаются жители Санкт-Петербурга (38%), Башкортостана и Воронежской области (37%), а также Москвы (35%).

Ранее вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил в нижнюю палату парламента законопроект о праве губернаторов продлевать майские праздники, если за эту идею проголосует большинство граждан. По данным Даванкова, к переносу новогодних выходных на майские праздники в 2023 году положительно отнеслись 55% россиян.

