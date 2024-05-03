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03 мая, 08:56

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Глава ОВА: объект промышленной инфраструктуры поврежден в Николаевской области

Глава ОВА сообщил о повреждении объекта промышленности в Николаевской области

Фото: AP Photo/Leo Correa

В Николаевской области на юге Украине обнаружили повреждение объекта промышленной инфраструктуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким.

По его словам, удар по объекту был произведен в 14:28 2 мая. При ударе использовалась ракета типа Х-59, подчеркнул Ким.

"На открытой территории произошло воспламенение сухой травы, которое было оперативно ликвидировано", – информировал он, отметив, что о пострадавших не сообщалось.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные ударили по месту размещения иностранных наемников ВСУ в Николаевской области. Они проживали в гостинице в местном яхт-клубе, в отеле находились более 20 человек, отмечал Лебедев.

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