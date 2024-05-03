В Киеве заявили, что не смогли установить контакты с администрацией Telegram

Фото: 123RF/diy13

Украинские власти не смогли установить официальные контакты с администрацией мессенджера Telegram, сообщил первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что для того, чтобы штрафовать Telegram, следует понимать, кто это. При этом, продолжил Коваль, власти Украины знают всего один адрес в Дубае, где якобы находится штаб-квартира мессенджера.

"Все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешны", – подчеркнул он.

Первый замглавы Национального совета призвал украинцев осторожно пользоваться этим мессенджером, поскольку, как он утверждает, Telegram "остается российским". Коваль также привел результаты исследований, согласно которым свыше 70% жителей Украины имеют доступ к Telegram. Он напомнил, что в стране уже заблокировали российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Между тем еще в апреле председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин утверждал, что СБУ отправила запрос администрации Telegram с просьбой заблокировать 26 каналов, и его якобы приняли к рассмотрению.

Власти Украины не раз поднимали вопрос о запрете соцсетей и мессенджеров, в том числе Telegram. 25 марта в Раду внесли проект закона о регулировании работы Telegram и других общественных платформ, через которые распространяется информация.

В мае 2022 года в МО РФ рассказали, что участники украинской территориальной обороны в Николаеве задерживают местных жителей за установленный на телефон Telegram. Мирных жителей задерживали также за подписки на российские каналы в соцсетях и отправку СМС-сообщений на номера из России, отмечал генерал-полковник Михаил Мизинцев.