Интервалы движения трамваев № 28 и 31 увеличены на Живописной улице в Москве

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Интервалы движения трамваев № 28 и 31 на Живописной улице в районе остановки "Живописная улица, 50", были временно увеличены. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"По маршрутам трамваев работают автобусы – от остановки "Проспект Маршала Жукова" до остановки "Метро Щукинская", – напомнили в ведомстве.

В Дептрансе также призвали граждан быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее задержка трамваев № 17 произошла на проспекте Мира в районе остановки "Улица Сергея Эйзенштейна". Маршрут временно изменили. После небольшой задержки движение трамваев восстановили, рассказали в Дептрансе.

