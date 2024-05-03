03 мая, 05:34Транспорт
Интервалы движения трамваев № 28 и 31 увеличены на Живописной улице в Москве
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Интервалы движения трамваев № 28 и 31 на Живописной улице в районе остановки "Живописная улица, 50", были временно увеличены. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
"По маршрутам трамваев работают автобусы – от остановки "Проспект Маршала Жукова" до остановки "Метро Щукинская", – напомнили в ведомстве.
В Дептрансе также призвали граждан быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
Ранее задержка трамваев № 17 произошла на проспекте Мира в районе остановки "Улица Сергея Эйзенштейна". Маршрут временно изменили. После небольшой задержки движение трамваев восстановили, рассказали в Дептрансе.
Движение поездов на МЦД-2 приостановлено