Собянин вручил премии Москвы 2020 года в области обеспечения безопасности

В преддверии Дня защитника Отечества Сергей Собянин наградил лауреатов городской премии 2020 года в области обеспечения безопасности. Церемония прошла в Белом зале столичной мэрии.

Лауреатами ежегодной премии стали сотрудники МЧС, полиции и других ведомств. Кроме того, среди наград, врученных мэром, есть благодарности за работу по поддержанию правопорядка в столице в период действия режима повышенной готовности, введенного в целях недопущения распространения COVID-19. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.