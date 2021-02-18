Собянин рассказал об экспериментальном проекте "Цифровой репетитор" на базе МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин обсудил с педагогами общеобразовательной "Цифровой школы" реализацию пилотного проекта "Цифровой репетитор", который поможет детям улучшить знания по школьной программе.

"Я так понимаю, что вы согласились принять участие в новом проекте Московской электронной школы. Это очень интересный проект. Мы с вами прошли пандемию и накопили огромный опыт онлайн-образования в виде конференц-связи, новых возможностей Московской электронной школы онлайн-образования, было бы, конечно, грех не использовать эти технологии. Надо иметь в виду, что в онлайн-образовании, конечно, мы постарались, чтобы знания у ребят были достойными, они получали хороший уровень образования", – заявил столичный мэр.

Собянин отметил, что в Москве многие семьи имеют возможность нанимать репетиторов для подготовки детей, однако есть и учащиеся, которые не могут себе позволить такое дополнительное обучение.

"Это дети из малообеспеченных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, мы должны им дать шанс на уровне других семей, чтобы они подтянули свои знания, не отставали, и у них был шанс закончить школу достойно и поступить в хорошие вузы, получить хорошее профессиональное образование", – подчеркнул мэр.

Градоначальник выразил благодарность преподавателям, которые согласились принять участие в проекте, а также отметил, что в дальнейшем он получит свое развитие и станет доступен для всех школ и разных категорий семей.

"Надеюсь, что через какое-то время он откроется для всех школ и будет доступен не только для малообеспеченных семей, но и других категорий, на других условиях, но тем не менее такой сервис, надеюсь, будет востребован. По крайней мере, пока поэкспериментируем в Московской электронной школе, у которой есть все возможности проводить такую технологию", – сказал Собянин.

В столичной мэрии уточнили, что старт пилотного проекта "Цифровой репетитор" состоялся 15 февраля 2021 года в 80 школах Москвы. Отмечается, что он должен помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которые хотят улучшить свою успеваемость по русскому и английскому языкам, алгебре и геометрии, физике и химии. На первом этапе услугами "цифровых репетиторов" смогут воспользоваться около 800 учеников 6–8 классов. Для участия в проекте необходимо подать заявку через личный кабинет школьника в электронном дневнике Московской электронной школы (МЭШ).

В рамках проекта порядка 500 педагогов проводят по два бесплатных дополнительных урока в неделю по видеоконференцсвязи для мини-групп от трех до пяти учащихся. Каждый ученик может выбрать до двух предметов, которые автоматически включаются в электронное расписание.

Более 90% "цифровых репетиторов" являются учителями столичных школ и педагогами допобразования, а остальные – студентами педагогических вузов. Педагоги, принимающие участие в проекте, получают доступ к курсам повышения квалификации по дистанционному обучению на базе МЭШ и других ресурсов. По мере развития проекта планируется создать постоянно пополняемую базу "цифровых репетиторов", организовать занятия по русскому и английскому языкам, алгебре, геометрии и обществознанию для учащихся 9–11 классов, а также расширить перечень изучаемых предметов для 6–8 классов с учетом мнения родителей.

Ранее сообщалось, что более 1,6 тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ получили учителя в 2020 году. Награду получают преподаватели, к материалам которых обратились более 500 раз.