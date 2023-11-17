Новости часа: в Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уникальные возможности для повышения квалификации врачей созданы в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве за сутки забронировали все слоты для записи на экскурсии в Боткинскую больницу. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Метеорологическая зима началась в столице 17 ноября. Об этом заявили синоптики.