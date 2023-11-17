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Новости

17 ноября, 16:45

Общество

Новости часа: в Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

Новости часа: в Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

Собянин сообщил, как городские программы помогают врачам повышать квалификацию

Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Собянин: в ЮВАО по программе реновации строится и проектируется 67 домов

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Собянин: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Новости часа: с 2011 года в Москве построено 586 новых школ и детских садов

Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Собянин рассказал о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уникальные возможности для повышения квалификации врачей созданы в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве за сутки забронировали все слоты для записи на экскурсии в Боткинскую больницу. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Метеорологическая зима началась в столице 17 ноября. Об этом заявили синоптики.

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