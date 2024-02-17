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17 февраля, 22:15

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Собянин: за полгода работы МЦД-3 пассажиры совершили свыше 60 миллионов поездок

Собянин: за полгода работы МЦД-3 пассажиры совершили свыше 60 миллионов поездок

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Собянин: пассажиры МЦД-3 совершили 10 млн бесплатных пересадок на метро и МЦК за полгода

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За полгода работы МЦД-3 пассажиры совершили свыше 60 миллионов поездок и 10 миллионов бесплатных пересадок. Они действуют в течение 90 минут после первой оплаты проезда картой "Тройка". Об этом рассказал Сергей Собянин.

На маршруте Третьего диаметра – 38 станций, еще три откроют позже. На данный момент пассажиры могут сделать 21 пересадку на метро, МЦК и другие диаметры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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