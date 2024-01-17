Новости часа: Собянин рассказал о результатах пяти лет работы проекта "Открой#Моспром"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 15 миллионов человек приняли участие в проекте "Открой#Моспром" за пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Численность населения ТиНАО превысила 730 тысяч человек. Об этом сообщил департамент развития новых территорий.

Похолодание до -25 градусов ждет москвичей после 21 января. О морозах предупредили столичные синоптики.