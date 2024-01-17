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Новости

17 января, 14:00

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о результатах пяти лет работы проекта "Открой#Моспром"

Новости часа: Собянин рассказал о результатах пяти лет работы проекта "Открой#Моспром"

Собянин рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в ТиНАО

Новости часа: Собянин сообщил, что в ТиНАО построят школы для более чем 9 тыс детей

Сергей Собянин: Сокольническую линию в этом году продлим до станции "Потапово"

Собянин сообщил, что в ТиНАО построят школы для более чем 9 тыс детей

Новости часа: Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий МЭШ

Собянин: в ТиНАО до конца года появится восемь новых школ 

Сергей Собянин: Сокольническую линию в этом году продлим до станции "Потапово"

Собянин: за пять лет в проекте "Открой#Моспром" приняли участие 15 млн человек

Собянин: для московских школьников создали 42 виртуальные лаборатории

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 15 миллионов человек приняли участие в проекте "Открой#Моспром" за пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Численность населения ТиНАО превысила 730 тысяч человек. Об этом сообщил департамент развития новых территорий.

Похолодание до -25 градусов ждет москвичей после 21 января. О морозах предупредили столичные синоптики.

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