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16 мая, 22:00

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Новости часа: Собянин сообщил, что сезонное оформление улиц Москвы станет комплексным

Новости часа: Собянин сообщил, что сезонное оформление улиц Москвы станет комплексным

Онлайн-доступ к уникальным историческим документам открыли в Москве

Собянин поручил в сжатые строки ввести детсад в поселке Марьино в ТиНАО

Мэр Москвы: академия Сергея Андрияки продолжит дело его жизни

Новости часа: Москва выделит бизнесу гранты за лучшие проекты сезонного оформления

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке бизнеса, участвующего в благоустройстве

Мэр Москвы выразил соболезнования в связи с кончиной художника Сергея Андрияки

Собянин поручил в сжатые строки ввести детсад в поселке Марьине в ТиНАО

Собянин: сделаем участие бизнеса в благоустройстве Москвы привлекательнее

Новости часа: каскад прудов в парке "Сокольники" приведут в порядок до конца 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве будет создана комплексная система сезонного, летнего и зимнего оформления города, где одна из ключевых ролей будет отведена столичному бизнесу. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

На торги выставили более 1,5 тысячи квадратных метров коммерческих площадей в центре столицы, о чем сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Расписание движения поездов на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) изменится с 17 по 29 мая. Об этом предупредили на сайте мэра и правительства Москвы.

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