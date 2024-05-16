Новости часа: Собянин сообщил, что сезонное оформление улиц Москвы станет комплексным

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве будет создана комплексная система сезонного, летнего и зимнего оформления города, где одна из ключевых ролей будет отведена столичному бизнесу. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

На торги выставили более 1,5 тысячи квадратных метров коммерческих площадей в центре столицы, о чем сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Расписание движения поездов на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) изменится с 17 по 29 мая. Об этом предупредили на сайте мэра и правительства Москвы.

