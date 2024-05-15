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15 мая, 07:15

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Собянин принял решение о благоустройстве территории Варшавских прудов

Собянин принял решение о благоустройстве территории Варшавских прудов

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Собянин принял решение о благоустройстве территории Варшавских прудов

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Варшавские пруды ждет комплексное благоустройство. Каскад водоемов в районе Чертаново Южное включили в перечень мест массового отдыха у воды. В 2024 году там укрепят берега и очистят от ила и мусора два малых пруда. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На территории организуют смотровую и пешеходную зоны с деревянными настилами, поставят лавочки и шезлонги, а также смонтируют систему освещения, разместят скульптуры и установят кормушки для птиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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