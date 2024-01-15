Новости часа: начался прием заявок на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице начался прием заявок на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Первый этап реновации в Москве выполнен на 69%. Об этом рассказали в департаменте градостроительной политики.

Жителям столицы рекомендуют вечером 15 января пользоваться городским транспортом из-за снегопада. Предупреждение публикует ЦОДД.