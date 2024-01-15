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Новости

Новости

15 января, 20:00

Новости

Новости часа: начался прием заявок на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства

Новости часа: начался прием заявок на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства

Новости часа: 1,5 тыс животных родились в Московском зоопарке за год

Новости часа: путепровод через пути МЦД-1 сократит перепробег транспорта в три раза

Новый путепровод возле Бескудникова избавит водителей от крюка в 9 км – Собянин

Новости часа: путепровод через МЦД-1 около Бескудникова будет достроен этим летом

Новый путепровод возле Бескудникова избавит водителей от крюка в 9 км – Собянин

Собянин: путепровод через МЦД-1 около Бескудникова будет достроен этим летом

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве комплекса больницы святого Владимира

Новости часа: Собянин пригласил участвовать в конкурсе на гранты в сфере культуры

Мэр Москвы: открыли прием заявок на гранты в сфере культуры и искусства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице начался прием заявок на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Первый этап реновации в Москве выполнен на 69%. Об этом рассказали в департаменте градостроительной политики.

Жителям столицы рекомендуют вечером 15 января пользоваться городским транспортом из-за снегопада. Предупреждение публикует ЦОДД.

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