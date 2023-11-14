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Новости

14 ноября, 20:00

Общество

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Новости часа: Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: мэр Москвы объявил о завершении реставрации храма Покрова в Филях

Новости часа: Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

Новости часа: десять новых центров московского долголетия открыли в столице

Собянин: центры московского долголетия появятся в каждом районе Москвы

Новости часа: более 50 храмов построили в Москве за пять лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число центров московского долголетия в столице превысило 100, сообщил Сергей Собянин. В 2024 году центры московского долголетия появятся в каждом районе Москвы.

Московский производитель разработал оборудование для горно-обогатительной промышленности. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства столицы.

В "Аптекарском огороде" в Москве расцвели новые редкие тропические орхидеи. Об этом рассказали в пресс-службе сада.

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