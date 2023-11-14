Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число центров московского долголетия в столице превысило 100, сообщил Сергей Собянин. В 2024 году центры московского долголетия появятся в каждом районе Москвы.

Московский производитель разработал оборудование для горно-обогатительной промышленности. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства столицы.

В "Аптекарском огороде" в Москве расцвели новые редкие тропические орхидеи. Об этом рассказали в пресс-службе сада.