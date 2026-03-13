13 марта, 15:30Мэр Москвы
Сергей Собянин наградил лучших работников в области туризма
Сергей Собянин вручил награды работникам столичной индустрии гостеприимства. Премии Москвы присуждаются за наиболее значимые мероприятия и работы, направленные на развитие туристического потенциала города.
Они вручаются с 2004 года, за это время лауреатами стали 164 человека. Это руководители привлекательных для туристов культурных учреждений, отельеры, экскурсоводы и другие представители индустрии.
