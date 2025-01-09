Новости часа: еще около 170 километров дорог будет построено в ближайшие годы в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще около 170 километров дорог будет построено в ближайшие годы в Москве, рассказал Сергей Собянин.

Движение ограничат в районе Фармацевтического проезда с 13 января до 25 апреля, предупреждает Дептранс.

В Музее героизма на ВДНХ подготовят специальную экспозицию в Год защитника Отечества, сообщает пресс-служба комплекса.