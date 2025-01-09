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Новости

Новости

09 января, 22:45

Новости

Новости часа: еще около 170 километров дорог будет построено в ближайшие годы в Москве

Новости часа: еще около 170 километров дорог будет построено в ближайшие годы в Москве

Новости часа: более 110 сервисов было запущено и модернизировано на портале mos.ru

Новости часа: 150 тыс тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсету

Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

Новости часа: 150 тыс тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсету

Собянин: в Беговом районе открылся новый корпус кадетской школы с детсадом

Новости часа: в Москве построили более 40 новых школ и детских садов за год

Новости часа: более 110 услуг и сервисов запустили и улучшили в 2024 году на mos.ru

Собянин: более 110 услуг и сервисов запустили и улучшили в 2024 году на mos.ru

Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще около 170 километров дорог будет построено в ближайшие годы в Москве, рассказал Сергей Собянин.

Движение ограничат в районе Фармацевтического проезда с 13 января до 25 апреля, предупреждает Дептранс.

В Музее героизма на ВДНХ подготовят специальную экспозицию в Год защитника Отечества, сообщает пресс-служба комплекса.

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