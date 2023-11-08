Собянин: благоустроили более 2 тыс дворов, парков и общественных территорий

Свыше двух тысяч дворов, парков и общественных территорий привели в порядок в Москве в этом году. Более 90% работ выполнили в жилых кварталах по программе "Мой район", сообщил Сергей Собянин. Отчет об итогах комплексного благоустройства 2023 года рассмотрел президиум городского правительства.

Столица занимает лидирующую позицию по индексу качества городской среды в России. Кроме того, Москва – мировой лидер по темпам ее улучшения.

Мэр поручил разработать планы благоустройства на следующий год и обратить особое внимание на улучшение улиц за пределами исторического центра, а также обновление самых популярных парков. В их число входят Парк Горького, "Сокольники", парки музеев-заповедников "Коломенское" и "Кузьминки-Люблино".

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