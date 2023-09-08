Собянин объявил о начале работы порядка 60 реконструированных поликлиник

В Москве завершили реконструкцию и строительство порядка 60 городских поликлиник. Со следующей недели они постепенно начнут принимать своих первых пациентов.

Как рассказал Сергей Собянин, в столице завершился первый, наиболее сложный, этап модернизации медицинских учреждений. За 3,5 года было отремонтировано 200 поликлиник – это 50% от общего числа.

В чем особенности новых поликлиник? И сколько пациентов они смогут принять? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.