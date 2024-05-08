Новости часа: в Москве определены ключевые задачи развития здравоохранения до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство Москвы определило ключевые задачи развития здравоохранения до конца 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Заморозки ожидаются утром 9 мая в Москве. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства столицы.

Движение будет перекрыто на ряде улиц в центре Москвы утром 9 мая. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.