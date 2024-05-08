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Новости

08 мая, 22:15

Общество

Новости часа: в Москве определены ключевые задачи развития здравоохранения до конца года

Новости часа: в Москве определены ключевые задачи развития здравоохранения до конца года

Новости часа: Москва продолжит внедрение сервисов ИИ в медицинскую практику

Собянин: Москва продолжит внедрение сервисов ИИ в медицинскую практику

Новости часа: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

Собянин вручил ветерану ВОВ орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

Мэр Москвы и Патриарх Кирилл поздравили горожан с праздником Пасхи

Новости часа: Собянин подвел итоги фестиваля "Пасхальный дар"

Новости часа: 6 тыс куличей и кексов продали на площадках фестиваля "Пасхальный дар"

Собянин подвел итоги фестиваля "Пасхальный дар"

Новости часа: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство Москвы определило ключевые задачи развития здравоохранения до конца 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Заморозки ожидаются утром 9 мая в Москве. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства столицы.

Движение будет перекрыто на ряде улиц в центре Москвы утром 9 мая. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.

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