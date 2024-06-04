Компания Duolingo уведомила Роскомнадзор об удалении контента с пропагандой ЛГБТ

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В сервисе для изучения языков Duolingo уведомили Роскомнадзор об удалении контента с пропагандой международного движения ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает RT.

Компания направила в надзорное ведомство письмо, в котором подтвердила, что удалила из обучающего приложения все материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения.

В феврале сообщалось, что Роскомнадзор проверит сервис для изучения языков Duolingo на предмет пропаганды ЛГБТ. До этого правозащитная группа "Радетель" попросила Роскомнадзор заблокировать сервис на территории России из-за распространения информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения. При этом в ведомстве отметили, что указанное обращение к ним не поступало.

В конце прошлого года Верховный суд РФ признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ. Он запретил его деятельность на территории страны. Решение суда вступило в силу незамедлительно.

