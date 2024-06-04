Ресторанам в Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за дождя и грозы

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В Москве ресторанам и кафе рекомендовали закрыть веранды из-за дождя и грозы, сообщается в телеграм-канале департамента торговли и услуг Москвы.

"От лица столичного департамента торговли и услуг просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, укрепить конструкции, закрыть зонты и временно прекратить эксплуатацию сезонных кафе", – отметили в ведомстве.

Ранее в комплексе городского хозяйства сообщили, что в Москве ожидаются ливень и гроза после 14:00. Горожан призвали быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять вблизи них автомобили, а столичное управление МЧС порекомендовало автомобилистам снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Также пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве приблизится к норме в выходные, 8–9 июня. По его словам, столбики термометров немного опустятся. Ночью ожидается около 12–14 градусов, а днем – 22–27 градусов. Местами прогнозируются кратковременные дожди.