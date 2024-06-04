Депутат Шолохов предложил проверить песню Пугачевой с точки зрения закона

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Песню народной артистки СССР Аллы Пугачевой "Не высовывайся, дочка", которую певица перевыпустила спустя 12 лет, стоит проверить с точки зрения закона. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" заявил первый зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов.

Как пишет издание, ранее певица выпустила композицию "Не высовывайся, дочка", и часть фанатов Пугачевой посчитала, что так артистка обратилась к дочери Кристине Орбакайте, которой советует "посидеть в уголочке". Однако некоторые люди увидели в тексте политический смысл, указали журналисты.

Шолохов отметил, что в любых текстах есть пределы допустимого. Если в нем содержится клевета, то виновного за это привлекут к ответственности, поскольку законодательно такое преступление прописано. Такие же правила касаются призывов к экстремизму и других правонарушений, уточнил он.

"Другое дело – правоприменение этого закона. Рассмотреть текст Пугачевой с этой точки зрения – не лишнее", – добавил депутат.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал новый альбом P.S. Пугачевой. Он считает, что песни артистки не соответствуют времени и говорят о ее упадке. По его словам, новые композиции не имеют для него значения, а сам "альбом никому не нужен".

