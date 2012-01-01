Соцсети раскритиковали новую песню Аллы Пугачевой "Ложный стыд"

Певица Алла Пугачева представила новый трек под названием "Ложный стыд". Слова для него сочинил предприниматель и поэт Михаил Гуцериев. В композиции артистка поет про то, что познает "сварливый дух", и о "сезоне дождей" на душе. Рассказываем подробности, а также как на эту песню отреагировали соцсети.



"Я забуду ложный стыд"

Релиз новой песни Аллы Пугачевой состоялся во вторник, 21 мая. Послушать композицию можно на платформах "Яндекс Музыка" и "VK Музыка", а на YouTube – ознакомиться с клипом. Последний к настоящему моменту уже набрал свыше 80 тысяч просмотров и 5,8 тысячи лайков.

Автором музыки к песне выступил композитор Андрей Мисин, текст же написал предприниматель и поэт Михаил Гуцериев. В композиции присутствуют такие строки: "речь матерая грубеет, дух сварливый познаю". Кроме того, Пугачева поет про то, что "на душе сезон дождей" и "ты пронесся словно ветер мимо нежности моей".





из текста песни "Ложный стыд" Ты люби меня сильнее, ты люби меня навзрыд. Если вдруг любовь стареет, я забуду, я забуду ложный стыд.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в разговоре с порталом "Страсти" оценил новый трек примадонны. По его словам, у песни есть задатки хита, однако она не звучит современно. "Есть определенная хитовость у песни, но по аранжировке я бы ее отнес 4–5 годами ранее, то есть к тому периоду времени", – отметил он.

Вместе с тем у продюсера возникли вопросы к Михаилу Гуцериеву, который решил сотрудничать с артисткой после ее отъезда из России.





Павел Рудченко музыкальный критик, продюсер Все-таки Гуцериев активно работает в российском инфополе, и премия "Виктория" его продюсерским центром устраивается, и пишет он топовым артистам нашим. А здесь так "зашквариться" с Аллой Пугачевой… Не знаю, у меня какое-то двоякое ощущение.

В то же время критик усомнился в том, что у Гуцериева могут возникнуть проблемы с бизнесом после совместного творчества с Пугачевой.



"Некомфортно от прослушивания"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Часть пользователей соцсетей положительно оценили новую композицию певицы. "Алла Борисовна, как всегда, на высоте (да, возраст). Она не только исполняет, она проживает песню, она ее играет. Очень жаль, что натворила дел, но тут уже на ее совести", – написала юзер Элина Маслий.





natalia05320 пользовательница соцсетей Этот шедевр просто покорил меня. Все чувства вылезли наружу. Это не просто исполнение, это честный разговор!

"Не поклонник Пугачевой, но в ее песнях много смысла и ее личной боли.... Конечно, талант", – отметил пользователь под ником asit2334.

Другие же комментаторы раскритиковали вокальные данные примадонны. "Уходить надо вовремя! А не тянуть до хрипа в ушах", – написала пользовательница Светлана Бебнева.





Ольга Кудряшова комментатор Хрип, а не песня. Некомфортно даже физически от прослушивания. Скребет в горле. Все-таки музыка должна ласкать слух.

Некоторые обратили внимание на то, что Пугачева не поет, а проговаривает текст. "Поет только припев, а в основном речитатив", – прокомментировала юзер Елена Борисова.

По мнению пользовательницы Натальи Басориной, такую старость "не пожелаешь и врагу". "Скатиться до нуля как в жизни, так и в творчестве. Песня как будто пародия. Особенно эти повторения и сама аранжировка", – полагает она.

Ранее примадонна впервые за 16 лет выпустила музыкальный альбом. Релиз состоялся 1 марта этого года. Альбом получил название P.S. и содержит 20 треков.

