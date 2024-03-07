Новости часа: почти 17 тысяч жителей САО получили квартиры по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 17 тысяч жителей САО получили современные квартиры по реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 500 бутонов красных роз украсили станцию метро "Трубная" к 8 Марта. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Московский авиационный институт (МАИ) планирует в апреле запустить программу подготовки космонавтов. Об этом заявили в пресс-службе.