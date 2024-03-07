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Новости

07 марта, 00:00

Новости

Новости часа: почти 17 тысяч жителей САО получили квартиры по реновации

Новости часа: почти 17 тысяч жителей САО получили квартиры по реновации

Новости часа: Собянин одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта

Новости часа: Сергей Собянин наградил заслуженных москвичек в преддверии 8 Марта

Почти 17 тыс жителей САО получили современные квартиры по реновации – Собянин

Собянин поблагодарил выдающихся москвичек за вклад в процветание города

Новости часа: материальную помощь к Дню Победы получат 38 тыс ветеранов ВОВ

Новости часа: Собянин рассказал о росте поездок на электросамокатах в Москве

Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского

Новости часа: мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 17 тысяч жителей САО получили современные квартиры по реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 500 бутонов красных роз украсили станцию метро "Трубная" к 8 Марта. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Московский авиационный институт (МАИ) планирует в апреле запустить программу подготовки космонавтов. Об этом заявили в пресс-службе.

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