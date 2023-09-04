Собянин рассказал об уникальной цифровой экосистеме московского здравоохранения

Московским врачам теперь помогает искусственный интеллект. С его помощью диспетчер скорой помощи может быстрее понять, кого вызвать пациенту: бригаду скорой помощи или дежурного врача. Помогает и система ЕМИАС, в которой хранятся данные о пациенте.

Чтобы сократить время и дать возможность фельдшерам быстрее приезжать на вызов, была модернизирована диспетчерская и установлена система ГЛОНАСС. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Как еще новые технологии используются в столичной медицине? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.