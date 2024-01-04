Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

04 января, 19:15

Новости

Для устранения последствия аварии на подстанции в СВАО создан оперштаб – власти

Для устранения последствия аварии на подстанции в СВАО создан оперштаб – власти

Собянин: 2023 год стал одним из самых продуктивных для метростроения

2023 год был одним из самых плодотворных для московского метростроения – Собянин

Собянин: 2023 год стал одним из самых результативных для столичного метро

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Для полного восстановления электро- и теплоснабжения в Отрадном, Бибиреве, Северном и Южном Медведкове создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Снабжение было приостановлено из-за пожара на подстанции в Высоковольтном проезде. Как уточнил мэр, экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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