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Собянин: в строительство новых предприятий в Москве инвесторы вложат почти 25 млрд рублей

Собянин: в строительство новых предприятий в Москве инвесторы вложат почти 25 млрд рублей

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В Москве действует специальная программа, которая стимулирует строительные компании возводить не только жилье, но и инфраструктурные объекты, чтобы людям было где работать. Скоро в столице появится девять современных промышленных комплексов и технопарков. Об этом сообщил Сергей Собянин на странице в телеграмм.

Мэр города рассказал, что с инвесторами уже заключены соглашения на 25 миллиардов рублей. Например, в ближайшие годы в САО появится технопарк на 600 новых рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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