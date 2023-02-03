Собянин: в строительство новых предприятий в Москве инвесторы вложат почти 25 млрд рублей

В Москве действует специальная программа, которая стимулирует строительные компании возводить не только жилье, но и инфраструктурные объекты, чтобы людям было где работать. Скоро в столице появится девять современных промышленных комплексов и технопарков. Об этом сообщил Сергей Собянин на странице в телеграмм.

Мэр города рассказал, что с инвесторами уже заключены соглашения на 25 миллиардов рублей. Например, в ближайшие годы в САО появится технопарк на 600 новых рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.