Мэр Москвы: планируем достроить станцию метро "Потапово" до конца 2024 года

К концу 2024 года на схеме Сокольнической линии метро появится станция "Потапово", сообщил Сергей Собянин. Она станет первой теплой надземной станцией столичной подземки. Ее открытия ждут тысячи жителей ТиНАО, которые будут экономить в пути до 40 минут в день.

В данный момент на объекте строители занимаются обустройством внутренних коммуникаций и отделкой фасада. Внутри станции установят линейную подсветку, а над платформой – "звездное небо".

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