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Новости

01 августа, 22:15

Новости

Новости часа: мэр Москвы представил уникальный спецпроект к 85-летию ВДНХ

Новости часа: мэр Москвы представил уникальный спецпроект к 85-летию ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Канатная дорога заработала в парке развлечений "Орион" на ВДНХ

Мэр Москвы представил уникальный спецпроект к 85-летию ВДНХ

Собянин: ВДНХ станет одним из центров выставочной и конгрессной деятельности РФ

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Новости часа: Сергей Собянин по поручению президента вручил орден Почета коллективу ВДНХ

Новости часа: ВДНХ была и остается визитной карточкой Москвы и любимым местом отдыха

Мэр Москвы поздравил жителей столицы с 85-летием ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин вручил коллективу ВДНХ орден Почета

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Тематический спецпроект с афишей мероприятий запустили к юбилею ВДНХ. Об этом заявил Сергей Собянин.

Мост на переходе со станции "Текстильщики" на БКЛ построен наполовину, сообщил комплекс градостроительной политики столицы.

Август в Москве будет засушливым с температурой в пределах нормы, рассказали синоптики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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