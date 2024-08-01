Новости часа: мэр Москвы представил уникальный спецпроект к 85-летию ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Тематический спецпроект с афишей мероприятий запустили к юбилею ВДНХ. Об этом заявил Сергей Собянин.

Мост на переходе со станции "Текстильщики" на БКЛ построен наполовину, сообщил комплекс градостроительной политики столицы.

Август в Москве будет засушливым с температурой в пределах нормы, рассказали синоптики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

