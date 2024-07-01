Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах развития дорожного каркаса ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ТиНАО до конца 2024 года планируется заменить больше 875 тысяч квадратных метров покрытия дорог и создать инфраструктуру для шести автобусных маршрутов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Количество точек доступа для подключения к сети городского Wi-Fi на ВДНХ выросло в два раза, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сильная жара до 33 градусов прогнозируется в Москве, о чем предупредили в ГУ МЧС России по городу.

