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Новости

01 июля, 11:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах развития дорожного каркаса ТиНАО

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах развития дорожного каркаса ТиНАО

Мэр Москвы: в ТиНАО за 12 лет построено 197 социальных объектов

Мэр Москвы обозначил планы модернизации систем жизнеобеспечения в ТиНАО

Мэр Москвы: в этом году в ТиНАО планируется построить 45 км дорог

Собянин: до конца года завершатся работы на 5 станциях метро на территории ТиНАО

Собянин: до 2026 года в ТиНАО будет построено еще почти 100 км новых дорог

Собянин: за 12 лет в Троицком и Новомосковском округах построено 390 км дорог

Собянин: 240 семей переезжают в новый дом по реновации в Коптеве

Новости часа: в новый дом по реновации переезжают 240 семей в районе Коптево

Новости часа: 240 семей переезжают в новый дом по реновации в Коптеве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ТиНАО до конца 2024 года планируется заменить больше 875 тысяч квадратных метров покрытия дорог и создать инфраструктуру для шести автобусных маршрутов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Количество точек доступа для подключения к сети городского Wi-Fi на ВДНХ выросло в два раза, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сильная жара до 33 градусов прогнозируется в Москве, о чем предупредили в ГУ МЧС России по городу.

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