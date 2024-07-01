01 июля, 11:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах развития дорожного каркаса ТиНАО
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ТиНАО до конца 2024 года планируется заменить больше 875 тысяч квадратных метров покрытия дорог и создать инфраструктуру для шести автобусных маршрутов. Об этом сообщил Сергей Собянин.
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